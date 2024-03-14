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14 марта, 07:15

Общество

В Москве опубликовали список самых высокооплачиваемых профессий

В Москве опубликовали список самых высокооплачиваемых профессий

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В Москве опубликовали список самых высокооплачиваемых профессий. В топ-3 попали такие специальности, как стоматолог-ортопед, директор по внешнеэкономической деятельности и водитель грузовика.

Также востребованы на рынке труда маркетологи, бухгалтеры и программисты, при этом на высокую зарплату могут претендовать только специалисты с солидным опытом работы и профильным образованием. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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