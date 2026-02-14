Текущая оттепель в Москве стала второй по протяженности в XXI веке. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, безоттепельный период продолжался 47 дней.

14 февраля столичный регион продолжит ощущать влияние теплого сектора активного североатлантического циклона, который пройдёт по территории центральных областей Европейской России с запада на восток. Погода будет облачная, возможны небольшие осадки в виде снега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

