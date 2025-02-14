30% россиян признались, что у них был роман на работе

30% россиян хотя бы раз заводили роман с коллегой. Такие данные представила платформа HeadHunter по итогам опроса более 3,5 тысячи человек из разных регионов страны.

Чаще всего отношения на работе возникают у менеджеров среднего и высшего звена, а также сотрудников сферы туризма и ресторанного бизнеса. Реже всего – в научных и образовательных учреждениях.

Большинство опрошенных не считают служебный роман причиной для увольнения или осуждения со стороны начальства. Основные сложности, по их мнению, связаны с конфликтами в семье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.