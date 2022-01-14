Новости России: в РФ отменят плату за газ для Вечных огней

В России Вечные огни больше не погаснут из-за долгов. В Совете Федерации заявили, что в этом году муниципалитеты освободят от оплаты за газ, который используют на мемориалах. Первый вице-спикер Андрей Турчак отметил, что было несколько случаев, когда из-за неоплаты или просрочки Вечные огни отключали. 12 января депутаты "Единой России" предложили обнулить ставки по такому газу. Президент эту инициативу поддержал.



Мощный пожар под Выборгом едва не уничтожил дачный поселок. Там загорелся деревянный жилой дом. Огонь в считанные минуты охватил все строение. Поэтому, когда подъехали первые расчеты пожарных, дом уже превратился в огромный факел. Спасатели тушили его полтора часа, от дома ничего не осталось, но смогли отстоять другие строения. Из-за того, что улицы в поселке узкие, подъехать к горящему дому могли не больше двух машин. Где-то пришлось поработать и местным жителям. Так, чтобы спасти свою машину от огня, соседи забрасывали ее снегом.



Некоторые районы Сахалинской области из-за метели и ветра остались без света и газа. Пока идут восстановительные работы сотрудники МЧС совместно с Росгвардией разворачивают специальные пункты для обогрева и питания. Кроме того, спасатели проводят принудительные спуски лавин, которые могут завалить дороги. Для этого используют вертолет Ми-8 с мобильной противолавинной установкой. В Невельском районе во время полета сотрудники МЧС произвели по склону 20 направленных "выстрелов".

В Санкт-Петербурге убрали снег, а куда девать – не знают. Снегоплавильные пункты не справляются с нагрузкой. Местные жители сняли очередь из самосвалов, которая выстроилась на один из таких пунктов. Насчитали десятки грузовиков, наполненных снегом. Говорят, что некоторым пришлось простоять больше 6 часов.

В Нижегородской области сняли человека в форме сотрудника ДПС, который катался на прицепленной к машине ватрушке. Мужчина в форменной одежде устроил заезд на тюбинге по дорогам. В областном МВД уже открестились от этого лже-полицейского, там пообещали наказать и ряженого ездока, и водителя.

В Пензенской области ГИБДД оштрафовала тракториста, который прокатил за собой на веревке сноубордиста. Видео с опасной забавой оказалось в Сети. Сотрудники автоинспекции изучили кадры и вычислили нарушителя. Водителя трактора наказали по статье за нарушение правил перевозки пассажиров. Ему выписали штраф в тысячу рублей.