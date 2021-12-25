В пригороде Лесное образовались очереди в ожидании автобуса

В пригороде Лесное на улице утром 25 декабря образовались очереди. Десятки людей стоят на морозе в ожидании автобуса.

Телезрительница, записавшая видео, пожаловалась, что он опаздывает уже на 10 минут. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.