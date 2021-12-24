ВДНХ подготовила экскурсионную программу к Международному дню кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные экскурсии, посвященные Международному дню кино, пройдут в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 28 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

"В честь Международного дня кино, который отмечается 28 декабря, главная выставка страны приглашает на бесплатные тематические экскурсии "Кино и космос. Мифы и реальность" в центр "Космонавтика и авиация", – говорится в сообщении.

Посетители смогут узнать о влиянии космической тематики, а также о фильмах, в основе сюжета которых лежат реальные космические события. Кроме того, им расскажут о неточностях и ошибках, имеющихся в известных научно-фантастических картинах.

Ранее сообщалось, что ночные сеансы на катке ВДНХ пройдут с 24 на 25 декабря, с 25 на 26 января и с 13 на 14 февраля. Сеансы будут проходить с 23:30 до 02:00. Билеты на ближайший сеанс уже доступны для покупки.