Иммунолог рассказал, как будут прививать подростков от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 напомнил, что для вакцинации подростка от COVID-19 потребуется письменное согласие родителя или законного представителя.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что со следующей недели в гражданский оборот может поступить подростковая вакцина против коронавируса "Спутник М". По его словам, сразу в нескольких структурах следят за выпуском этого препарата. Он рассчитан на возрастную группу 12–17 лет.
Крючков отметил, что вакцинация для подростков не является обязательной. С 12 до 15 лет процедуру будут проводить только при наличии согласия от родителей. При этом с 15 лет потребуется разрешение самого ребенка.
"В тех семьях, где родители и подростки хотят, чтобы ребенок был вакцинирован, они получат такую возможность. Те, кто не захотят, заставлять их никто не будет", – подчеркнул иммунолог.
Если подросток до 15 лет хочет сделать прививку, он вместе со своим родителем или законным представителем идет в пункт вакцинации, где взрослый пишет согласие на вакцинацию, уточняет эксперт.
Процедура вакцинации у подростков такая же, как и у взрослых, отмечает Крючков. Два компонента вакцины будут вводиться с интервалом в 21 день.
"Единственное, дозировка активного вещества, количество вирусных частичек, снижена в пять раз для того, чтобы снизить реактогенность вакцины и улучшить переносимость и безопасность", – говорит специалист.
По словам иммунолога, подростки, как правило, болеют не очень тяжело. Однако бывают исключения. Некоторые после заражения оказываются в реанимации и даже умирают, предупреждает Крючков. Кроме того, они могут заражаться в своих коллективах, приносить вирус домой и инфицировать пожилых людей.
"Вакцинация подростков нужна, во-первых, для формирования коллективного иммунитета. Во-вторых, для группового иммунитета и, в-третьих, для снижения индивидуальных рисков", – заключил Крючков.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сегодня коронавирусная инфекция быстро распространяется среди детей. Поскольку эта возрастная группа не проходит вакцинацию, их иммунитет к COVID-19 очень низкий. Поэтому в данный момент среди детей наблюдается не только наибольшее распространение, но и наиболее тяжелое течение болезни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: