Иммунолог рассказал, как будут прививать подростков от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 напомнил, что для вакцинации подростка от COVID-19 потребуется письменное согласие родителя или законного представителя.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что со следующей недели в гражданский оборот может поступить подростковая вакцина против коронавируса "Спутник М". По его словам, сразу в нескольких структурах следят за выпуском этого препарата. Он рассчитан на возрастную группу 12–17 лет.



Крючков отметил, что вакцинация для подростков не является обязательной. С 12 до 15 лет процедуру будут проводить только при наличии согласия от родителей. При этом с 15 лет потребуется разрешение самого ребенка.

"В тех семьях, где родители и подростки хотят, чтобы ребенок был вакцинирован, они получат такую возможность. Те, кто не захотят, заставлять их никто не будет", – подчеркнул иммунолог.

Если подросток до 15 лет хочет сделать прививку, он вместе со своим родителем или законным представителем идет в пункт вакцинации, где взрослый пишет согласие на вакцинацию, уточняет эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Это заявление надо будет заполнить от руки и подписать. Смысл в информированном согласии, что я соглашаюсь на эту процедуру. Там именно в такой форме, что "я прошу вакцинировать". То есть просьба как бы исходит от родителей и подростка.

Процедура вакцинации у подростков такая же, как и у взрослых, отмечает Крючков. Два компонента вакцины будут вводиться с интервалом в 21 день.

"Единственное, дозировка активного вещества, количество вирусных частичек, снижена в пять раз для того, чтобы снизить реактогенность вакцины и улучшить переносимость и безопасность", – говорит специалист.

По словам иммунолога, подростки, как правило, болеют не очень тяжело. Однако бывают исключения. Некоторые после заражения оказываются в реанимации и даже умирают, предупреждает Крючков. Кроме того, они могут заражаться в своих коллективах, приносить вирус домой и инфицировать пожилых людей.

"Вакцинация подростков нужна, во-первых, для формирования коллективного иммунитета. Во-вторых, для группового иммунитета и, в-третьих, для снижения индивидуальных рисков", – заключил Крючков.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сегодня коронавирусная инфекция быстро распространяется среди детей. Поскольку эта возрастная группа не проходит вакцинацию, их иммунитет к COVID-19 очень низкий. Поэтому в данный момент среди детей наблюдается не только наибольшее распространение, но и наиболее тяжелое течение болезни.