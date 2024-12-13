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13 декабря, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать какао

Нутрициолог рассказала, как выбрать какао

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Нутрициолог Злата Костогрыз рассказала, как выбрать какао. Она порекомендовала изучить состав продукта. В нем в идеале должен быть только какао-порошок.

Некоторые производители добавляют сахар, но после приготовления такой напиток может показаться слишком приторным. Также в состав какао-порошка для приготовления напитка могут входить натуральные или идентичные натуральным ароматизаторы, например ванильный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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