Нутрициолог рассказала, как выбрать какао

Нутрициолог Злата Костогрыз рассказала, как выбрать какао. Она порекомендовала изучить состав продукта. В нем в идеале должен быть только какао-порошок.

Некоторые производители добавляют сахар, но после приготовления такой напиток может показаться слишком приторным. Также в состав какао-порошка для приготовления напитка могут входить натуральные или идентичные натуральным ароматизаторы, например ванильный.

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