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11 декабря, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать вкусные мандарины

Нутрициолог рассказала, как выбрать вкусные мандарины

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Нутрициолог Ольга Панова объяснила, на что обратить внимание при выборе мандаринов. По ее словам, самый популярный сорт – абхазский. У таких фруктов почти нет косточек, кожура имеет светло-желтый оттенок, а мякоть обладает сладким вкусом с освежающей кислинкой. Кроме того, на прилавках магазинов можно найти марокканские мандарины. Они довольно сладкие и имеют ярко-оранжевый цвет и приплюснутую форму.

Панова также отметила, что на кожуре фруктов не должно быть повреждений, допустимы только небольшие коричневые пятна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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