Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 11 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве и области в среду, 11 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, по области – от 0 до минус 5 градусов.

Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова на ВДНХ достигла 19 сантиметров. В общей сложности за последние трое суток на метеостанции выпало 24 миллиметра снега, что составляет 46% от месячной нормы. Однако нынешний показатель все же остается на 10 сантиметров ниже абсолютного рекорда для этой даты, который был зафиксирован в 2023 году.

При этом на этой неделе в Москве прогнозируются снег и гололедица. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, большая часть недели ожидается теплой – столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов.

