Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

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13 декабря, 13:45

Общество

Роботы-курьеры "Яндекса" начали доставлять подарки и новогодние елки

Роботы-курьеры "Яндекса" начали доставлять подарки и новогодние елки

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На улицах Москвы начали курсировать роботы-доставщики "Яндекса", развозящие подарки и новогодние елки. Спрос на доставку в условиях предновогоднего ажиотажа продолжает расти.

Тем временем недавний опрос "Яндекс Маркета" показал, что 87% покупателей при подготовке к Новому году обращают внимание на наличие скидок на товары. Треть россиян планируют разбить оплату новогодних подарков на несколько частей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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