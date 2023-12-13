Роботы-курьеры "Яндекса" начали доставлять подарки и новогодние елки

На улицах Москвы начали курсировать роботы-доставщики "Яндекса", развозящие подарки и новогодние елки. Спрос на доставку в условиях предновогоднего ажиотажа продолжает расти.

Тем временем недавний опрос "Яндекс Маркета" показал, что 87% покупателей при подготовке к Новому году обращают внимание на наличие скидок на товары. Треть россиян планируют разбить оплату новогодних подарков на несколько частей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.