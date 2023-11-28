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28 ноября, 12:45

Город

"Актуальный репортаж": сколько платят за опасную работу промышленным альпинистам

"Актуальный репортаж": сколько платят за опасную работу промышленным альпинистам

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Риски промышленным альпинистам компенсирует зарплата. За одну смену можно заработать от 5 тысяч рублей. Если специалист высшего разряда и работает с электрикой или краской, сумма увеличивается и в месяц может составлять от 100 до 300 тысяч рублей.

Где пройти обучение, чтобы стать промышленным альпинистом? Какое снаряжение придется закупить для старта в профессии? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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