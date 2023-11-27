Музей транспорта Москвы и ВДНХ выпустили комбо-билет с посещением катка и выставки

В Москве 24 ноября заработал каток вокруг макета ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. Ледовые дорожки проложили вблизи павильонов "Космос" и "Транспорт СССР". Об этом сообщает Дептранс столицы в своем телеграм-канале.

В связи с этим Музей транспорта Москвы и ВДНХ выпустили комбо-билет, который позволит посетить каток и выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.