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27 ноября, 18:00

Общество

Музей транспорта Москвы и ВДНХ выпустили комбо-билет с посещением катка и выставки

Музей транспорта Москвы и ВДНХ выпустили комбо-билет с посещением катка и выставки

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В Москве 24 ноября заработал каток вокруг макета ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. Ледовые дорожки проложили вблизи павильонов "Космос" и "Транспорт СССР". Об этом сообщает Дептранс столицы в своем телеграм-канале.

В связи с этим Музей транспорта Москвы и ВДНХ выпустили комбо-билет, который позволит посетить каток и выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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