Председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, рассказал как ищут пропавших детей

Председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев рассказал, что во время поисков детей лучше всего использовать голос матери. При этом голос незнакомого мужчины может напугать ребенка, из-за чего тот не откликнется.

Поэтому спасатели отряда используют записи голоса мамы и транслируют его через мегафон или машины с усиливающей аппаратурой.

Большое интервью с Григорием Сергеевым выйдет в пятницу, 13 сентября, в эфире телеканала Москва 24.