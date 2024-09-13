13 сентября, 12:45Общество
Председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, рассказал как ищут пропавших детей
Председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев рассказал, что во время поисков детей лучше всего использовать голос матери. При этом голос незнакомого мужчины может напугать ребенка, из-за чего тот не откликнется.
Поэтому спасатели отряда используют записи голоса мамы и транслируют его через мегафон или машины с усиливающей аппаратурой.
Большое интервью с Григорием Сергеевым выйдет в пятницу, 13 сентября, в эфире телеканала Москва 24.