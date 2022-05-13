Улюкаев может вернуться в колонию, если будет уклоняться от наложенных на него ограничений

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, который накануне вышел из тюрьмы по УДО, может вернуться в колонию, если будет уклоняться от наложенных на него судом ограничений.

Почему прокуратура не стала обжаловать его досрочный выход? И ждет ли его какая-то должность? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

