Новости часа: апрельская погода ожидается в Москве на этой неделе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Апрельская погода ожидается в Москве на этой неделе. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Пожар на складе в Одинцове, который распространился на четыре тысячи "квадратов", потушили. Об этом сообищили в МЧС.

Минпросвещения поддержало идею ввести патриотические школьные значки в качестве элемента школьной формы. По словам представителя ведомства, возможный дизайн значков будет проработан при участии Российского движения детей и молодежи "Движение первых".