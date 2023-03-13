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Общество

Новости часа: апрельская погода ожидается в Москве на этой неделе

Новости часа: апрельская погода ожидается в Москве на этой неделе

"Атмосфера": 3 градуса мороза ожидается в столице вечером 13 марта

Новости часа: Собянин рассказал о Едином центре поддержки участников СВО и их семей

В Едином центре поддержки участников СВО обработали 3,5 тыс обращений

Сугробы в Москве выросли на 4 см в течение 12 марта

Новости часа: в столице ожидается снег и ветер до 14 м/с

Кадры с московским курьером, кидающим стопку коробок в машину, попали на видео

Водителей призвали быть аккуратнее из-за гололедицы в Москве

Школьные занятия в ряде регионов отменяют из-за аномальных снегопадов

"Утро": столичных водителей призвали к осторожности из-за гололедицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Апрельская погода ожидается в Москве на этой неделе. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Пожар на складе в Одинцове, который распространился на четыре тысячи "квадратов", потушили. Об этом сообищили в МЧС.

Минпросвещения поддержало идею ввести патриотические школьные значки в качестве элемента школьной формы. По словам представителя ведомства, возможный дизайн значков будет проработан при участии Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

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