Врио главы МЧС Москвы пострадал в ДТП

Врио главы столичного МЧС Юрий Ткаченко пострадал в ДТП, когда ехал на пожар в гостинице "Москабельмет". За рулем служебного автомобиля был его водитель.

В микроавтобус, где находился Ткаченко, въехала машина доставщика еды – курьер неудачно перестраивался из другого ряда. В результате микроавтобус врезался в столб.

Врио главы столичного МЧС и его водитель госпитализированы. У полковника диагностировали сотрясение головного мозга, перелом ноги, множественные ссадины и ушибы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.