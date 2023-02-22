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22 февраля, 15:15

Происшествия

Врио главы МЧС Москвы пострадал в ДТП

Врио главы МЧС Москвы пострадал в ДТП

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Врио главы столичного МЧС Юрий Ткаченко пострадал в ДТП, когда ехал на пожар в гостинице "Москабельмет". За рулем служебного автомобиля был его водитель.

В микроавтобус, где находился Ткаченко, въехала машина доставщика еды – курьер неудачно перестраивался из другого ряда. В результате микроавтобус врезался в столб.

Врио главы столичного МЧС и его водитель госпитализированы. У полковника диагностировали сотрясение головного мозга, перелом ноги, множественные ссадины и ушибы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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