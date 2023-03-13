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Политика

Новости часа: Собянин рассказал о Едином центре поддержки участников СВО и их семей

Новости часа: Собянин рассказал о Едином центре поддержки участников СВО и их семей

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

Собянин: в этом году в Москве будут запущены МЦД-3, МЦД-4 и откроется еще 5 станций метро

На экскурсиях по столичным предприятиям побывали свыше 11,5 млн человек за 5 лет – Собянин

Собянин рассказал о возможностях допобразования для московских школьников

Собянин: ВДНХ познакомит желающих с историей награждений со дня основания выставки

Собянин сообщил об улучшении экологии на юго-востоке столицы

Собянин: в Москве все новые фонари и подсветка устанавливаются со светодиодными лампами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единый центр поддержки участников СВО и их семей обработал 3,5 тысячи обращений за первые недели работы. Об этом заявил Сергей Собянин.

В России заболеваемость коронавирусом снизилась на 11,5% за неделю. Это данные Оперативного штаба.

Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия непогоды в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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