Новости часа: Собянин рассказал о Едином центре поддержки участников СВО и их семей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единый центр поддержки участников СВО и их семей обработал 3,5 тысячи обращений за первые недели работы. Об этом заявил Сергей Собянин.

В России заболеваемость коронавирусом снизилась на 11,5% за неделю. Это данные Оперативного штаба.

Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия непогоды в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.