Метеорологи предупредили о наступлении барического "бугра"

Москвичей предупреждают о приближении так называемого барического "бугра". В ближайшее время давление в городе может вырасти до аномальных 769 миллиметров ртутного столба. По словам синоптиков, такое давление подобно спуску в шахту глубиной 200 метров.

Врачи рекомендуют в обеденный перерыв не проводить много времени с гаджетом в руках. Вместо этого лучше отдохнуть, чтобы убрать нагрузку с глаз и плечевого пояса. Кроме того, медики советуют лечь спать пораньше.

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