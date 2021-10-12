Эксперт рассказал, как популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара" влияет на детей

В России решили проверить, как южнокорейский хит "Игра в кальмара" влияет на детей. Дочь Елены Мизулиной сообщила, что Лига безопасного интернета, которую она как раз возглавляет, получила обращения от родителей из-за этого сериала.

Они опасаются, что дети захотят повторить жестокие смертельные игры, которые в нем показывают. А потому Лига попросила экспертов-психологов изучить ситуацию.

Популярный сериал также оценил креативный продюсер программы "The City" Дмитрий Быков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.