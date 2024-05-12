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12 мая, 09:35

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественную минеральную воду

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественную минеральную воду

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Нутрициолог Алина Лычагина рассказала, на что обратить внимание при покупке минеральной воды. Так, по словам эксперта, напиток подразделяют на три вида: столовый, лечебно-столовый и лечебный. При отсутствии особых рекомендаций от врача Лычагина советует брать только столовую воду.

Кроме того, на бутылке должно быть указано название воды, природный источник, номер скважины, производитель, химический состав, правила хранения, срок годности и способ минерализации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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