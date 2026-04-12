Москвичи и туристы могут посетить фестиваль "Звездный путь" на ВДНХ

Фестиваль "Звездный путь" проходит на ВДНХ в павильоне Музея Транспорта Москвы. Посетители могут увидеть автомобили Юрия Гагарина и его личные вещи, а также принять участие в мастер классах, квестах и аудиоспектаклях. В программе предусмотрены выставки и образовательные активности для детей и взрослых.

Организаторы отмечают, что фестиваль направлен на популяризацию космической темы и знакомство с историей освоения космоса. Вечером гостей ждет аудиовизуальный перформанс, посвященный первому полету человека в космос. Посетители делятся впечатлениями и отмечают познавательный и интерактивный формат мероприятия.

