Условия бронирования гостиниц изменятся в России с 1 марта. Согласно новым правилам, принимающая сторона должна будет возвращать полную предоплату, если бронь отменили до дня заезда.

Если гость не приехал в срок, отель может удержать стоимость одних суток, но не более. При этом гарантированная бронь сохраняется еще 24 часа. В договоре обязательно будут указывать площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

