Москвичи помогли коммунальщикам в праздники

Во время новогодних праздников москвичи помогали городским службам. Некоторые выходили с лопатами на уборку снега, но были те, кто поддерживал дворников по-другому.

Например, блогер Дзера Цогоева решила поддержать дворников и ночью вышла на улицу с коробками горячей еды, чтобы накормить рабочих. Как рассказала девушка, она хотела подать пример неравнодушного отношения, особенно для своих подписчиков. Она отметила, что всегда помогает своему соседу-дворнику, вынося ему чай или пирог, и хочет, чтобы такая взаимопомощь стала нормой и в большом городе.

