Оформление налоговых вычетов упростили в России с 2024 года

Получить назад часть денег, потраченных на обучение или лечение, стало удобнее. В упрощенном порядке с 2024 года можно оформить вычеты на оплату обучения, медуслуг, взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и страхования жизни, а также на уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

Организации или ИП, которые оказывают услуги, должны участвовать в информационном обмене с Федеральной налоговой службой. Кроме того, с 1 января увеличили предельную сумму расходов, с которых можно получить 13-процентный налоговый вычет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.