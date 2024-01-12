Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 07:45

Общество

Оформление налоговых вычетов упростили в России с 2024 года

Оформление налоговых вычетов упростили в России с 2024 года

Москвичи смогут проголосовать за имя для новорожденной косатки в "Москвариуме"

В столичном Строгине воссоздали Вифлеемскую пещеру из снега и льда

"Утро": -13 градусов ожидается в столице 12 января

В столичной детской школе искусств рассказали о творческом пути воспитанников

В Московском зоопарке показали, как животные играют с ветками елей

В сервисе "Вывоз ненужных вещей" рассказали, как утилизируют бытовую технику

В Госдуме предложили упростить продажу и обмен квартир с маткапиталом

Работодателей могут обязать предоставлять работникам в ночное время такси

Синоптики предупредили о сильном похолодании в Москве в выходные

Получить назад часть денег, потраченных на обучение или лечение, стало удобнее. В упрощенном порядке с 2024 года можно оформить вычеты на оплату обучения, медуслуг, взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и страхования жизни, а также на уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

Организации или ИП, которые оказывают услуги, должны участвовать в информационном обмене с Федеральной налоговой службой. Кроме того, с 1 января увеличили предельную сумму расходов, с которых можно получить 13-процентный налоговый вычет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика