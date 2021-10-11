Сотрудники крупной организации выстроились в очередь на сдачу ПЦР-теста

В Москве на Кутузовском проспекте выстроилась огромная очередь за ПЦР-тестом. Люди стоят у бизнес-центра "Президент-Плаза".

Там сдают тесты сотрудники одной из крупных организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.