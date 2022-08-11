До 30 тыс рублей предложили повысить МРОТ в России

До 30 000 рублей предложили повысить минимальный размер оплаты труда в России. Новый законопроект внесли в Госдуму. Авторы надеются принять его до 2023 года.

Они считают, что повышение МРОТ поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения страны. По их расчетам, потребуется больше триллиона рублей. С 1 июня этого года минимальный размер оплаты труда составляет 15 279 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

