Нутрициолог рассказала, как выбрать шоколад без сахара

Нутрициолог Алина Лычагина рассказала, на что обратить внимание при выборе шоколада без сахара. По ее словам, в качественный продукт должно входить не меньше 75% какао-бобов или тертого какао, какао-масло и сахарозаменитель.

Кроме того, Лычагина отметила, что в составе качественного шоколада не должно быть растительных масел, ароматизаторов, подсластителей, которые не указаны в составе, и красителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

