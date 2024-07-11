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11 июля, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать шоколад без сахара

Нутрициолог рассказала, как выбрать шоколад без сахара

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Нутрициолог Алина Лычагина рассказала, на что обратить внимание при выборе шоколада без сахара. По ее словам, в качественный продукт должно входить не меньше 75% какао-бобов или тертого какао, какао-масло и сахарозаменитель.

Кроме того, Лычагина отметила, что в составе качественного шоколада не должно быть растительных масел, ароматизаторов, подсластителей, которые не указаны в составе, и красителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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