До 29 градусов ожидается в Москве 11 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Малооблачная погода без осадков ожидается в Московском регионе в четверг, 11 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Жара не ниже 25 градусов продержится в Москве до 20 июля. Из-за аномально жаркой погоды жителей призвали не оставлять животных и детей в машине.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что до 14 июля в Москве ожидается температура, близкая к 30 градусам. В выходные, 13 и 14 июля, столбики термометров могут подняться до 33 градусов.

