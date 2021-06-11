В Москве выявили 5 853 случая коронавируса за сутки

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 5 853 новых случая COVID-19. Выздоровел за это время 3 061 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 837 человек, выписали при этом 801 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 12 505 новых случаев COVID-19. При этом в 2 218 (17,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 180 454 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – Алания.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились уже 175,5 миллиона человек. Сейчас болеют 12,6 миллиона человек. Тяжело переносят ковид 84 тысячи пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.