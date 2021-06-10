Люди с разных концов Земли поделились снимками солнечного затмения в соцсетях

Необычное астрономическое явление – кольцеобразное солнечное затмение – 10 июня могли наблюдать жители разных уголков Земли. Оно началось в Северной Америке и закончилось на российском Дальнем Востоке. Его кольцеобразную фазу увидели в Якутии и на Чукотке. К сожалению, из-за плохой погоды москвичи не смогли полюбоваться зрелищем. Чтобы скрасить эту неприятность, представляем подборку лучших фото солнечного затмения из разных точек планеты.

Фил Ламберт из Канады опубликовал в своем профиле снимок солнечного затмения с подписью: "Проснулся в 5 утра и не пожалел. Настроение – солнечные затмения".



Серией ярких кадров частичного солнечного затмения из Чикаго поделился другой пользователь.





Жители Лондона тоже смогли насладиться необычным явлением. Джон Хупер в своем Instagram опубликовал снимок затмения Солнца, подписав фото: "Разве это не восхитительно? Я пытался всех убедить, что оно похоже на кошку, но у нас также были альтернативные варианты: укус, печенье или сыр".





Завораживающими кадрами поделились и жители американского штата Мичиган. Вот такую красоту они могли наблюдать воочию. Пользователь, сделавший удачное фото, подписал его: "Великолепный день над заливом!"



Необычное астрономическое явление могли увидеть и жители России, но не из всех точек страны. Ярославa Богданова опубликовала в Сети фото кольцеобразной фазы затмения, которую девушка наблюдала на Чукотке, с подписью: "И не говорите, что на Чукотке нечего посмотреть".





Елене Жильцовой тоже удалось заснять солнечное затмение, но уже в Кемерове. По словам девушки, там оно случилось в 19:07 по местному времени.



Через "спецоборудование", как пишет Наталья, удалось поймать затмение и в Красноярске. Вживую очень интересно, поделилась эмоциями девушка.



Обрадовалась увиденному солнечному затмению и Светлана Иванова из Новосибирска. "Ура, у меня получилось увидеть затмение в просвете облаков!" – написала она.





Понаблюдать за удивительным явлением можно было и в Оренбургской области, в городе Орске. Валентина опубликовала кадры и написала, что их удалось сделать через стекла двух солнцезащитных очков. В идеале, по мнению девушки, нужна была маска сварщика.



Понаблюдать за первым за 55 лет видимым с территории России кольцеобразным солнечным затмением москвичам помешали густые облака и дождь. Однако Московский планетарий на своем YouTube-канале сделал специальную трансляцию.

Лучшим местом для наблюдения за явлением в России стал город Певек на Чукотке: там Луна закрыла 0,91 диаметра Солнца.

