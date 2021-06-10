Жители Якутии увидели первое за полвека кольцеобразное солнечное затмение

Фото: телеграм-канал "НОВОСТИ ЯКУТИИ"

Жители Якутии в четверг стали свидетелями редкого астрономического явления первого с 1966 года кольцеобразного солнечного затмения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Якутске Луна начала закрывать солнце в 20:20 (14:20 по московскому времени). Жители города вышли на улицу, чтобы понаблюдать за затмением, защищая глаза фольгой от яркого света. Некоторые также для этого использовали маски сварщиков.

"Мы думали, из-за затмения на улице должна наступить тьма, но этого не случилось. Жаль, что на камеру телефона не получилось отснять это потрясающее зрелище", – заявил один из наблюдателей.

Москвичам увидеть первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение помешали густая облачность и дождь. Единственной возможностью понаблюдать за этим явлением стала трансляция на YouTube-канале Московского планетария.

Лучшим местом для наблюдения затмения на территории страны стал город Певек на Чукотке. Там в 14:16 Луна закрыла 0,91 диаметра Солнца.

Следующее затмение удастся увидеть 1 июня 2030 года в южных областях страны, а 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года – в Московском регионе.