Жители Якутии увидели первое за полвека кольцеобразное солнечное затмение

Фото: телеграм-канал "НОВОСТИ ЯКУТИИ"
Жители Якутии в четверг стали свидетелями редкого астрономического явления первого с 1966 года кольцеобразного солнечного затмения. Об этом сообщает РИА Новости.
В Якутске Луна начала закрывать солнце в 20:20 (14:20 по московскому времени). Жители города вышли на улицу, чтобы понаблюдать за затмением, защищая глаза фольгой от яркого света. Некоторые также для этого использовали маски сварщиков.
"Мы думали, из-за затмения на улице должна наступить тьма, но этого не случилось. Жаль, что на камеру телефона не получилось отснять это потрясающее зрелище", – заявил один из наблюдателей.
Москвичам увидеть первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение помешали густая облачность и дождь. Единственной возможностью понаблюдать за этим явлением стала трансляция на YouTube-канале Московского планетария.
Лучшим местом для наблюдения затмения на территории страны стал город Певек на Чукотке. Там в 14:16 Луна закрыла 0,91 диаметра Солнца.
Следующее затмение удастся увидеть 1 июня 2030 года в южных областях страны, а 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года – в Московском регионе.
Телезрителям в режиме онлайн показали солнечное затмение
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