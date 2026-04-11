Последние приготовления к Пасхе завершаются в Москве

В Москве завершаются последние приготовления к Пасхе. Ночью по всему городу пройдут праздничные богослужения, а перед этим многие верующие по обычаю отправились освящать куличи и другие угощения в храмы. Прихожане отмечают, что Пасха – это свет, добро и семейный праздник.

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков напомнил, что освященный кулич в центре стола символизирует присутствие Господа, любовь, прощение и благодарение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.