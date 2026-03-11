Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова защитила диплом психолога в 13 лет

13-летняя Алиса Теплякова защитила диплом психолога. Девочка стала известна после того, как в 7 лет окончила школу экстерном, а в 9 поступила в университет.

Позже она продолжила обучение в других вузах и в итоге окончила Российский государственный гуманитарный университет. Ее выпускная работа была посвящена взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5 и 7 лет.

Эксперты отмечают, что несмотря на высокий уровень знаний, для работы психологом важны жизненный опыт и эмоциональная зрелость. Кроме того, по трудовому законодательству официально работать можно с 16 лет, а с 14 только с согласия родителей и в свободное от учебы время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.