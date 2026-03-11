Российские работодатели стали чаще оформлять полисы ДМС сотрудникам

К здоровью москвичей с более пристальным интересом относятся их работодатели, сообщили рекрутеры. Они чаще предлагают сотрудникам страхование по ДМС. Так бизнес пытается нивелировать кадровый голод и повысить лояльность специалистов.

В 2023 году полисы ДМС предлагали 17% работодателей, в 2025-м уже 23%. Полис добровольного медицинского страхования соискатели сегодня ценят выше, чем питание за счет работодателя или компенсацию расходов на связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.