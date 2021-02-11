В Удмуртии и Чечне отменили обязательное ношение масок в общественных местах

В Удмуртии отменили масочный режим. А в Чечне заявили, что больше не будут штрафовать людей без средств защиты.

Неужели эти регионы победили коронавирус? А когда скинут маски москвичи? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.