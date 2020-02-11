ФНС разыскивает Алену Водонаеву

Алену Водонаеву разыскивает управление федеральной налоговой службы. По информации некоторых СМИ, телеведущая не заплатила налоги: за машину – почти 45 тысяч и дачу в Московской области – 1,5 тысячи рублей. Суммы небольшие. Особенно по сравнению со штрафом, которым предложили наказать Водонаеву в Госдуме.

По мнению парламентариев, ее скандальные высказывания по поводу абортов и демографии заслуживают штрафа в 100 миллионов рублей. В полиции тоже заинтересовались публикациями бывшей участницы "Дома-2". Начата доследственная проверка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.