Водонаева решила объясниться в полиции из-за скандального поста

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Алена Водонаева собирается объясниться в полиции по поводу скандального поста о получателях материнского капитала, рассказала ее адвокат Екатерина Гордон.

Она даст показания в четверг, 13 февраля. Как передает РИА Новости, Водонаева планирует обратить внимание на то, что она высказала частное мнение. Никаких призывов в ее тексте не было, отмечает Гордон. Представительница защиты заявила, что при необходимости будет проведено лингвистическое исследование.

Адвокат подтвердила, что кто-то написал заявление в полицию на ее подзащитную. Кто именно это сделал и по какой статье просили привлечь телеведущую, должны выяснить в полиции.

Бывшая участница "Дома-2" написала в своем посте, что отчаявшиеся от нищеты россияне и "быдло", которому "не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей ради социальных выплат. Проблема, по ее утверждению, не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян.

Депутата от ЛДПР Василия Власова возмутило, что из-за ее провокационного заявления Водонаеву приглашали на прямые эфиры, где обсуждали ее позицию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возразил, что депутаты и представители власти должны обращать внимание на высказывания тех, кто оскорбляет россиян, и реагировать на них. Он считает, что телеведущая должна заплатить штраф за свой пост.

Она же предложила назначать подобные наказания в первую очередь самим чиновникам. Водонаева назвала хорошим способом пополнения бюджета запись всего, что они говорят на политических шоу.