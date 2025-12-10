Снег растает в Москве из-за плюсовой температуры

Снег, выпавший в Москве в ночь на 10 декабря, стремительно тает из-за вновь растущей температуры. В столицу 11–12 декабря придет оттепель, которая окончательно избавит город от следов снега.

В ближайшие часы местами еще возможны осадки, но ветер заметно стих. При этом синоптики обещают, что зима все-таки вернется в город уже на неделе. После короткого периода потепления погода вновь изменится, и в столицу придут морозы.

