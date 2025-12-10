Форма поиска по сайту

10 декабря, 13:15

Общество

Снег растает в Москве из-за плюсовой температуры

Атлантический циклон принес снег в Москву 10 декабря

"Доктор 24": врач рассказала о главных признаках развития железодефицитной анемии

Россияне назвали подарки, которые хотят получить на Новый год

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 11 декабря

Первый декабрьский снег в Москве пролежит несколько часов

"Атмосфера": плюс 1 градус ожидается в Москве вечером 10 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 декабря

"Мослекторий": Александр Петров – об освоении Сибири

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 10 декабря

Снег, выпавший в Москве в ночь на 10 декабря, стремительно тает из-за вновь растущей температуры. В столицу 11–12 декабря придет оттепель, которая окончательно избавит город от следов снега.

В ближайшие часы местами еще возможны осадки, но ветер заметно стих. При этом синоптики обещают, что зима все-таки вернется в город уже на неделе. После короткого периода потепления погода вновь изменится, и в столицу придут морозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовДемид Густов

