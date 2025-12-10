Ученые назвали 2025 год одним из самых жарких в истории. С января по ноябрь средняя температура на планете была почти на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Специалисты обеспокоены погодными рекордами в условиях глобального потепления.

Тем временем в Москве прошлая зима стала одной из самых теплых в городе за более чем век наблюдений. Днем температура поднималась до плюс 4–6 градусов.

