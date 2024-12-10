Москва 24 узнала, начали ли кататься на коньках жители столицы

Самое спортивное время наступило для москвичей. В городе открывают почти 50 катков в парках. Погода для таких развлечений идеальная, говорят синоптики. Телеканал Москва 24 запустил в своих социальных сетях опрос, чтобы узнать, начали ли горожане кататься на коньках.

Так, 18% респондентов ответили положительно, а 82% заявили, что еще не начали кататься, но собираются.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.