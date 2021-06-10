Новости России: улицы Воронежа ушли под воду после ливня

Воронеж стал похож на Венецию после ливня. В соцсетях сообщают о подтопленных улицах в разных районах города. Под воду частично ушел Центральный парк, а на набережной машины буквально продираются сквозь потоки воды.
На севере Камчатки введен режим ЧС. Пик половодья на реках Пенжина и Оклан ожидается с 10 июня. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных сел. Часть людей поселились у родственников. Для остальных развернут пункт временного размещения. Жителям рекомендуют собрать теплые вещи и запас продуктов. Спасатели мониторят обстановку с помощью беспилотников.
В Нижегородской области неравнодушные егеря отказались валить лес. Специалисты растрогались после того, как обнаружили на дереве совиное гнездо с птенцами. Неясыть с малышами поселилась в заброшенном скворечнике. Чтобы не спугнуть птиц шумом, работы в лесу быстро прекратили. Плановый спил продолжат только осенью. Что касается гнезда, то его или перенесут, или будут рубить деревья подальше от него.
В районе центрального пляжа Балтийска на дне лежат тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны. У берегов города в Балтийском море около 80 лет назад затонула немецкая баржа. Специалисты уже с 2010 года ведут работы по ее разминированию. В последний раз водолазы подняли со дна около 5 тысяч мин и снарядов. Под водой хранится такой арсенал, что его не разобрали до сих пор. За все время было совершено уже больше 110 погружений. Всего специалистам удалось достать более 12 тысяч взрывоопасных предметов.
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