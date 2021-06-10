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Россияне в 86 раз увеличили траты на сайтах знакомств в преддверии летнего сезона, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

По данным аналитиков сервиса электронных платежей ЮMoney и сайта знакомств Mamba, за последние два года средний чек вырос на 30% и составил 327 рублей, а количество заказов на одного пользователя увеличилось вдвое – на 51%.

Больше всего новых пользователей зарегистрировалось на сайте знакомств на российских курортах – Сочи и Крыму. Рост составил 33% и 17% соответственно. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 11%, в Калининграде и Екатеринбурге – 6%.

Ранее в столичной полиции рассказали, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств. Пользователям посоветовали внимательно следить за деталями разговора и проверять правдивость слов собеседника.