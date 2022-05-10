Около 700 домов нужно будет восстанавливать из-за природных пожаров – Путин.

Войска ЛНР при поддержке российских военных вышли на административную границу республики – Минобороны.

МИД Франции: введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть – вопрос нескольких дней.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.