Уровень рек в подмосковных Луховицах опустился на 22 см

Уровень воды в реках в подмосковных Луховицах за последние сутки опустился на 22 сантиметра. По прогнозам, половодье в Луховицах должно отступить к концу следующей недели.



Отступает паводок и в других районах Подмосковья. Например, в бассейне реки Оки на участке от Белева до Каширы за прошедшие сутки уровень воды упал минимум на 40, а местами на 66 сантиметров.

Возле Коломны вода ушла с поймы.


