Ветеран ВОВ Иван Лыткин отметил 100-летний юбилей в Москве

100-летний юбилей отметил москвич, ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин. Он ушел на фронт в юном возрасте, служил в артиллерии, затем стал разведчиком. После войны продолжил службу и всю жизнь посвятил сохранению памяти о военных событиях.

Внук ветерана Никита Лыткин рассказал, что Иван Лыткин приписал себе возраст, чтобы попасть на фронт, и был возвращен обратно, но позже все же добился отправки на службу. Кроме того, внук ветерана отметил, что для Лыткина важно сохранить память о Великой Отечественной войне. Для этого он делал очень многое, в том числе занимался поиском односельчан и организацией музеев, посвященных ВОВ.

Юбилей Лыткин отметил с родными. Также поздравить лично ветерана пришли военнослужащие.

