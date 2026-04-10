Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за ветра

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы достигают 15 метров в секунду. На дорогах местами образовалась гололедица, также ожидаются осадки в виде дождя и снега.

За прошедшие сутки в городе сформировался временный снежный покров высотой около 2 сантиметров. Синоптики отмечают, что в столичном регионе продолжается арктическое вторжение. Москва остается в тыловой части циклона, центр которого находится над Черноземьем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.