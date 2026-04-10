Москвичам рекомендовали сохранять бумажные квитанции за услуги ЖКХ. По мнению юристов, они могут стать единственным доказательством оплаты. При осуществлении оплаты посредством электронного перевода соответствующую информацию можно запросить в банке.

Однако данная процедура иногда сопряжена с трудностями при сопоставлении указанных платежей. Средства переводятся, как правило, без назначения платежа. Таким образом, подтвердить оплату надежнее и проще с помощью бумажных документов, считают юристы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.