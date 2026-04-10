10 апреля, 06:30Общество
Москвичам рекомендовали сохранять бумажные квитанции за услуги ЖКХ
Москвичам рекомендовали сохранять бумажные квитанции за услуги ЖКХ. По мнению юристов, они могут стать единственным доказательством оплаты. При осуществлении оплаты посредством электронного перевода соответствующую информацию можно запросить в банке.
Однако данная процедура иногда сопряжена с трудностями при сопоставлении указанных платежей. Средства переводятся, как правило, без назначения платежа. Таким образом, подтвердить оплату надежнее и проще с помощью бумажных документов, считают юристы.
