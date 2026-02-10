Телеканал Москва 24 провел опрос о проблемах с загрузкой контента в Telegram

Телеканал Москва 24 провел опрос в своем телеграм-канале о проблемах с загрузкой контента в мессенджере. В нем приняли участие 12,2 тысячи человек.

Выяснилось, что только 38% пользователей Telegram не испытывают никаких проблем. 15% респондентов пожаловались, что у них не грузятся изображения, 20% столкнулись с проблемами загрузки видео, а 27% сообщили, что у них вообще ничего не грузится в приложении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.