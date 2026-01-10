10 января, 20:30Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 января
Рекордный за последние 56 лет снегопад прошел в Москве. В городе в круглосуточном режиме работает более 50 стационарных снегосплавных пунктов. В сутки они утилизируют до 650 тысяч кубометров снега.
"Аэрофлот" планирует к утру 11 января полностью восстановить штатное расписание рейсов в аэропорту Шереметьево. Как заявили в пресс-службе, с территории воздушной гавани вывезли больше 1 миллиона кубометров снега.
