Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 января

Рекордный за последние 56 лет снегопад прошел в Москве. В городе в круглосуточном режиме работает более 50 стационарных снегосплавных пунктов. В сутки они утилизируют до 650 тысяч кубометров снега.

"Аэрофлот" планирует к утру 11 января полностью восстановить штатное расписание рейсов в аэропорту Шереметьево. Как заявили в пресс-службе, с территории воздушной гавани вывезли больше 1 миллиона кубометров снега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

